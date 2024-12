Orlando: “Mi auguro che sia la fatal Verona. Al Milan deve cambiare qualcosa”

Nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando a intervenire per discutere sui temi caldi del calcio italiano. Durante la sua partecipazione al programma, Orlando ha toccato diversi argomenti rilevanti, tra cui le ultime vicende legate al Milan di Paulo Fonseca. Il suo intervento ha offerto spunti interessanti per i tifosi e gli appassionati, specialmente in un periodo cruciale per la squadra di Milano. Ecco, di seguito, le sue parole: