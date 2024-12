Dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

A che ora gioca il Milan stasera?

Verona-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La squadra di Paolo Zanetti ha vinto l'ultima partita contro il Parma e si trova al momento in diciassettesima posizione con 15 punti. Altra occasione persa invece per i rossoneri di Paulo Fonseca, che hanno pareggiato per 0-0 contro il Genoa e si trovano ottavi in classifica 23 punti (e una partita da recuperare contro il Bologna).