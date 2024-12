Verona-Milan, Galderisi: “Leao-Suslov: potrebbero essere decisivi”

Sulla partita

«Diciamo subito che per il Milan Verona non è mai stato un campo semplice. È una partita un po’ complicata, nel senso che sono due squadre che adesso hanno bisogno di continuità. Il Verona non ha mai pareggiato, ne ha perse 11 e vinte 5. È una squadra che se riesce ad andare in vantaggio diventa pericolosa. È ben organizzata, gioca bene nelle ripartenze con giocatori di gamba e qualità. Il Milan viene da un pareggio che non gli dà serenità. Sarà sicuramente una partita aperta, spettacolare. Giocata sugli episodi, sulle palle ferme. La vedrò sicuramente e tiferò Hellas perché voglio rimanga in Serie A, è un pezzo di cuore».