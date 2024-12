Verona-Milan, Torriani fuori per febbre: convocato Raveyre

Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto su X di un'altra assenza per Verona-Milan. Torriani out questa sera

Verona-Milan, 17^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri vanno alla ricerca della vittoria dopo il deludente pareggio contro il Genoa nell'ultima giornata di campionato. Questa sera, al Bentegodi, i rossoneri non possono fallire, visto che il quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla Champions League, è già molto distante. La squadra di Fonseca non può più permettersi passi falsi. Tanti infortuni per i rossoneri, che dovranno fare a meno anche di un altro giovane. Ecco le ultime novità.