Milan-Fiorentina, Jovic: “Meritavamo di vincere. Spero che Conceicao …”

"Non so cosa dire, dobbiamo trovare una risposta perché abbiamo ancora sette partite da giocare. Dobbiamo cambiare le nostre partite soprattutto nel primo tempo. Oggi in 10' abbiamo subito due gol. Meritavamo di vincere, ma anche loro hanno giocato bene. Il punto lo hanno guadagnato più loro che noi. Come ho detto cerco di fare tutto quello che posso nei minuti che mi concedono. Oggi ho fatto gol. Ora gioco per il Milan, spero che l'allenatore sia d'accordo nel farmi giocare più spesso".