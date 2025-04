Milan-Fiorentina, Palladino esalta il livello della partita: e su De Gea ...

Sulla prestazione: "Oggi siamo venuti a San Siro dove abbiamo affrontato una grande squadra. È impressionante come certi giocatori si possano accendere da un momento all'altro. Noi abbiamo avuto tante occasioni per vincerla, è stata una bellissima partita, potevamo vincerla come perderla. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, la crescita. Sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Ovvio che tutti i giocatori vogliano giocare tutti in questo stadio, ma avevo bisogno di forza fresche perché il Milan stava spingendo".