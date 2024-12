Verona-Milan 0-1: la sblocca Reijnders! | Serie A News

Tijjani Reijnders sblocca il punteggio in Verona-Milan allo stadio 'Bentegodi': inserimento centrale sull'assist di Youssouf Fofana

Il Milan di Paulo Fonseca torva il vantaggio, al 56', allo stadio 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in occasione della partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Filtrante, geniale, in profondità di Youssouf Fofana a trovare l'inserimento di Reijnders dalle retrovie. L'olandese, appena entrato in area di rigore, fulmina Lorenzo Montipò con un piatto destro a mezza altezza e porta i rossoneri avanti. Verona-Milan 0-1! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Verona-Milan dal 'Bentegodi' >>>