Milan, Pellegatti: “Fonseca si gioca tanto. Allegri-Ambrosini: la mia fissa”

"Sono un pochino preoccupato per la partita di questa sera. Vedo un Milan con giocatori in ruoli non propri. A centrocampo i cambi: Reijnders dietro la punta. Fofana davanti alla difesa con al suo fianco Terracciano. Sono proprio curioso. Il discorso generale è che ci sarà un'altra formazione inedita, ok gli infortuni, ma questa cosa non va bene. Fonseca si gioca tanto, lo sa anche lui. Visto l'ambiente stanco dei risultati e degli alti e bassi, credo che in caso di un brutto risultato, i dirigenti non potranno confermare Fonseca. Il Milan deve vincere, in caso contrario mi aspetto che succeda qualcosa. Non mi interessa del toto nomi al momento. Io prenderei subito Allegri. Nel 2010-11 ci siamo divertiti con i suoi gol. Se non unisce Allegri... Io tifo per Allegri con Ambrosini, è una mia fissa".