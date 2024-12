Pellegatti: “Allegri con Ambrosini: la mia idea. Cardinale e Maldini…”

"La contestazione di ieri sera, erano forse undici anni che non c'era una contestazione così feroce. È successo qualcosa di importante che forse non ci aspettavamo. Il pubblico di San Siro non è andata a vedere l'ennesimo risultato deludente, ma un precipitarsi negli anni bui, nella anormalità. Ieri la protesta nei confronti di Cardinale e della proprietà. Non sappiamo delle possibili reazioni. Fonseca è stato lasciato solo e ieri non ci sono stati cori contro di lui, ma contro Cardinale e proprietà. A conclusione è arrivato anche il post di Paolo Maldini, con parole dure come pietre. E sotto i cuori di tanti giocatori rossoneri. Tutto è nato da quel giorno, quando Gerry Cardinale ha licenziato Maldini e Massara. Il consenso è continuato a scendere. La coppia dei dirigenti era riuscita a portare il Milan allo Scudetto. Quando Cardinale ha mandato via come prima mossa Maldini la situazione è precipitata e non è più salita di un centimetro. La campagna acquisti ancora priva di un attaccante da 20-25 gol".