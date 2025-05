Mauro demolisce il Milan post Coppa Italia: “Dopo il gol, il nulla più assoluto”

Ma è l'analisi della reazione del Milan allo svantaggio a essere particolarmente impietosa: "Dopo l'1-0 del Bologna, il Milan non ha saputo creare nulla, nemmeno un'occasione". Parole che dipingono un quadro desolante di una squadra incapace di reagire, di impensierire la difesa avversaria e di costruire azioni offensive pericolose. Un'immagine che, purtroppo per i tifosi rossoneri, non è inedita in questa stagione.

Il commento di Massimo Mauro si aggiunge al coro di critiche che si sono levate dopo la sconfitta in finale, evidenziando ancora una volta le difficoltà del Milan nel fare la partita e nel trovare soluzioni offensive efficaci, soprattutto nei momenti cruciali. La sterilità mostrata dopo il gol del Bologna è lo specchio di una stagione in cui la squadra di Conceicao ha faticato a trovare continuità e a esprimere un gioco convincente, fallendo l'ennesimo obiettivo stagionale. Le parole di un ex calciatore esperto come Mauro non fanno altro che acuire la delusione e la preoccupazione per il futuro del Milan.