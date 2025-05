Basta mediocrità e silenzi: spiegateci che Milan volete adesso

Di male in peggio: questo potrebbe essere il riassunto della stagione del Milan. I rossoneri non hanno praticamente giocato contro il Bologna nella finale di Coppa Italia di ieri sera. Un ko che fa malissimo: per il Milan niente trofeo e niente qualificazione in Europa League. Lo specchio di una stagione disastrosa per il Milan: mai in corsa per lo Scudetto, praticamente mai in corsa per la Champions League. Eliminati ai playoff della competizione europea, un ko orrendo in Coppa Italia. Gli unici sprazzi restano i derby e la vittoria di Supercoppa Italiana. Pochissimo, praticamente il nulla per una squadra del calibro del Milan. Salvo combinazioni nelle ultime giornate di campionato, i rossoneri stanno andando verso una stagione senza coppe europee: uno smacco per la grandezza di questo club. E poi? Il Milan si sta per affacciare verso un'estate che sembra più che decisiva e fondamentale per il futuro.