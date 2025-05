Milan senza più scuse e alibi: Cardinale fatti sentire

Il Milan perde ancora un altro obiettivo stagionale: la finale di Coppa Italia termina nel modo peggiore possibile. I rossoneri non sono scesi in campo contro il Bologna nella ripresa, lasciando un titolo e la possibilità di giocare in Europa League nella prossima stagione. Un altro fallimento importante in una stagione che è stata un totale flop per tutta la dirigenza del Milan e per il suo proprietario, Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird e dei rossoneri, non era presente ieri sera allo Stadio Olimpico. Un'assenza che pesa, che fa tanto rumore. Ieri hanno parlato sia Moncada (prima della partita), sia Furlani (dopo la partita), ma del futuro del Milan non c'è una traccia chiara, anzi tutt'altro.