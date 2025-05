Il Milan non riesce a cambiare la sua stagione, anzi, più va avanti più peggiora il quadro completo. I rossoneri non sono scesi in campo nella finale di Coppa Italia di ieri sera contro il Bologna. I rossoblù hanno meritato il trofeo senza discussioni, con una secondo tempo in cui il Diavolo, sotto di un gol, non ha saputo creare una singolo occasione da rete credibile. Lo specchio della stagione: un Diavolo in difficoltà su tutti i fronti (Serie A, Champions League e per chiudere la Coppa Italia). Una delusione cocente visto che non solo il Milan saluta un potenziale trofeo, ma anche un posto in Europa League. Ora per giocare in Europa servirà almeno il sesto posto. Servirebbe un mezzo miracolo nelle due giornate di Serie A restanti.