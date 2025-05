Milan-Bologna 0-1 (90′): fallimento totale. Sfugge Coppa Italia ed Europa

Milan-Bologna 0-1, il racconto del secondo tempo

Dopo un primo tempo equilibrato, inizia il secondo tempo della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Zero cambi all'intervallo si inizia con gli stessi 22 in campo. 49' grande giocata di Leao sulla sinistra. Il portoghese entra in area, palla bassa, ma Lukumi salva su Jovic. Il Milan continua a cercare le ripartenze veloci in contropiede specialmente con Leao, poi si copre basso con il Bologna in possesso di palla. 53' Bologna in vantaggio: palla filtrante per Orsolini, grande chiusura di Theo Hernandez, ma la palla schizza a Ndoye che non sbaglia. Il Milan si butta subito in avanti alla ricerca del gol, ma Leao non trova la porta in rovesciata.