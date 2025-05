Pagelle Milan-Bologna 0-1: male tutti, soprattutto i grandi

PAGELLE MILAN-BOLOGNA - La partita è, nonostante le aspettative diverse, molto simile a quella di pochi giorni fa. I rossoneri aspettano, ma colpiscono in contropiede e fanno la partita. La clamorosa occasione del vantaggio ce l'ha Jovic, che due volte trova la risposta del portiere. È un Milan che non gioca male, ma che comunque fatica un po' ad arrivare in attacco. Viceversa, il Bologna staziona nell'area rossonera, ma conclude solo su palla inattiva. Il primo tempo, equilibrato, si chiude senza reti. La ripresa è ancora più bloccata, ma alla fine il Bologna trova il gol ed è quello decisivo. Praticamente una partita con un tiro per parte, ma i rossoblù segnano e i rossoneri no. Peccato, però, che per il Milan sia troppo poco. Non va bene.