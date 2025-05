Milan-Bologna 0-0 (45′): occasione per Jovic e poi equilibrio

Milan-Bologna 0-0, il racconto del primo tempo

E' iniziata la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna! Partono subito in avanti i rossoneri con il Bologna che si chiude e poi riparte subito velocemente in attacco. Partito molto meglio il Milan: Leao salta tutti al quarto minuto, cross al centro, ma Jimenez non trova la porta da ottima posizione. Risponde il Bologna, lancio lungo per Orsolini: Maignan esce bene e chiude sulla palla. Posizione poi giudicata irregolare. 8' punizione velenosa di Holm con Castro che non tocca. Bravo Maignan a non farsi ingannare. 10' incredibile occasione per il Milan: cross di Jimenez, Skorupski salva su un possibile autogol, poi da pochi passi Jovic rispara addosso al portiere del Bologna.