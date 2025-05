Anche se mancano 180' al termine della stagione 2024-2025, la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna ha certificato un dato ineluttabile: l'annata del Milan è totalmente fallimentare. Meritato il trionfo dei rossoblu di Vincenzo Italiano, abile a far tesoro degli errori dello scorso venerdì, nelle 'prove generali' della sfida di campionato a 'San Siro' ed altrettanto maestro nell'incartare, sostanzialmente, la partita ai rossoneri di Sérgio Conceição. Che non sono riusciti, dopo il gol subito da Dan Ndoye in apertura di ripresa, di fatto a fare più nulla. Un tempo di stucchevole e sterile giro palla, spesso nella propria metà campo e nessun pericolo creato dalle parti di Łukasz Skorupski. Il modo - indecoroso - in cui il Milan termina questa stagione impone una doverosa riflessione: la rivoluzione non si può più rimandare. Bisogna cambiare tutto. Come e dove? Ora ve lo spieghiamo. PROSSIMA SCHEDA