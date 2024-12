Possesso palla pallanuotistico del Milan, che però non trova tiri o occasioni da rete per mettere in difficoltà il Genoa. 61' Fonseca si gioca la carta Camarda, fuori l'altro giovane Liberali. Cross di Leao, si ostacolano Camarda e Morata in buona posizione, la palla va nelle mani di Leali. 25 minuti al termine: il Milan non crea occasioni pericolose. Bella iniziativa di Jimenez con un grande cross, ma Chukwueze è in ritardo nell'inserimento in mezzo.

Con l'uscita di Liberali è Morata a giocare da trequartista cercando di legare i reparti, mancano però gli spazi per il Milan, che non trova occasioni importanti da rete. Meno di un quarto d'ora al termine della partita ed è il Genoa a tenere il possesso della palla e del ritmo della partita, il Milan gira a vuoto. 76' contropiede magistrale di Reijnders che trova Morata. Alvaro mette a terra il difensore, ma spara alto. Fonseca si gioca la carta Okafor per Chukwueze al 76'.

79' Reijnders recupera il pallone, palla al centro per Morata che prende in pieno la traversa. Tantissimi errori a centrocampo per il Milan, anche da Fofana e Reijnders. Ancora grande azione palla al piede di Reijnders. Palla per Morata da ottima posizione, tiro deviato in angolo. Quattro minuti di recupero. Finisce 0-0 tra i fischi copiosi di San Siro. Pessima prestazione per il Milan di Fonseca che perde altri punti. San Siro insorge: “Questa società non ci merita. Ve ne andate o no”. E poi il classico “Avete rotto il ca**o”, seguito da “Noi non siamo americani”. Serata di festa rovinata. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>