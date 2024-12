Milan-Genoa 0-0 (45′): bene Jimenez e Liberali. Manca un rigore

9' prima occasione per il Milan: parte Reijnders palla al piede. Leao trova Emerson Royal. Tiro parato in corner da Leali. Prima vera azione della partita. Ritmi nei primi minuti della gara piuttosto lenti, con il Milan che non fa circolare velocemente il pallone. Errore del Genoa in uscita, Reijnders trova Abraham che da una buona posizione tira male e spara fuori.

Dal 15' Milan decisamente più aggressivo con e senza palla, alla ricerca dei giusti spazi nella difesa del Genoa. Il Grifone si difende alla ricerca delle ripartenze. 20' fase un po' confusa della partita, con entrambe le squadre non molto precise nei passaggi. Proteste del Milan per un presento fallo in area di Miretti su Liberali. Il tocco sembra esserci, non per Guida. Non interviene neanche il VAR. Punizione, tiro fortissimo di Reijnders, palla deviata in angolo.

24' azione bellissima azione tra Leao e Jimenez. Cross perfetto dello spagnolo per Chukwueze, che non trova la porta con il suo sinistro. Milan chi si è sciolto dopo una ventina di minuti anche grazie a Liberali e Jimenez, tra i più brillanti. Partita che si è di nuovo bloccata per una doppia botta ai volti di Thiaw e Leao.

Il Milan ci prova con un paio di corner pericolosi, ma non trova ancora la rete del vantaggio. Bene ancora Jimenez che semina Zanoli causando un buon giallo. 44' ancora occasione per Jimenez con un bel tiro da fuori, bravo Leali. Il primo tempo termina dopo due minuti di recupero: reti inviolate a San Siro. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Genoa da 'San Siro' >>>