Pagelle Milan-Genoa 0-0: Fonseca ingiustificabile

PAGELLE MILAN-GENOA - Se la mentalità fosse l'unico problema, oggi avremmo visto un'altra partita. Invece i rossoneri restano sterili, creano poco e passano il primo tempo a ritmi alternati. Momenti di accelerate, momenti di belle azioni, ma anche tanti altri di ritmi blandi e poche occasioni. Alla fine della prima frazione, i tiri in porta si contano su (poche) dita di una mano. Buona, almeno, la prestazione dei due giovani: Jimenez e Liberali. A fine primo tempo la squadra esce tra i fischi. Il secondo tempo, se possibile, va peggio della prima frazione. Zero occasioni se non una traversa di Morata nel finale e tanti, tanti errori. La difesa tiene, ma il livello del Milan è davvero basso.