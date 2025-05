Allenatore Milan, Italiano ha impressionato i dirigenti: idea concreta

Allenatore Milan, Italiano tra i maggiori candidati per la panchina? I rossoneri sarebbero molto impressionati dal tecnico del Bologna

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il Milan inizia a pianificare il futuro alla ricerca del nuovo allenatore: secondo 'La Gazzetta dello Sport' oltre a Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, da mercoledì ci sarebbe anche Vincenzo Italiano nella lista. L’allenatore del Bologna avrebbe incantato la dirigenza rossonero che adesso studierebbe se sia un’opzione praticabile. Il Milan starebbe lavorando sul successore di Conceicao da febbraio-marzo, ovvero dopo l'uscita in Champions League. Italiano avrebbe impressionato Furlani, Moncada e Ibrahimovic e sarebbe un’idea concreta per la panchina.