Milan, Cardinale e una stagione sempre più nefasta per il Diavolo. I rossoneri non sono scesi in campo nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. I rossoblù hanno meritato il trofeo senza discussioni, con una secondo tempo in cui il Diavolo non ha fatto nulla per rimontare il gol di svantaggio. Zero voglia, zero occasioni, zero spirito e stiamo parlando di una finale. Lo specchio della stagione: un Diavolo in difficoltà su tutti i fronti (Serie A, Champions League e per chiudere la Coppa Italia). E così i rossoneri salutano anche un posto in Europa League. Se i Milan vorrà giocare in Europa servirà battere Roma e Monza e poi sperare nei risultati delle altre squadre. Una prospettiva grigia per un club della storia rossonera. E ora? A chi andranno le colpe? Quali saranno le mosse future? PROSSIMA SCHEDA>>>