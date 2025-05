Coco su Capello: “Mi massacrava, ma sapevo che era per farmi crescere”

L’ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera, tra cui gli anni trascorsi in rossonero. Eco, di seguito, le sue parole:

Coco: "Capello era un condottiero tosto, ma io ero sicuro di me stesso"

Su Capello: “Non era come adesso che i giovani arrivano in prima squadra spavaldi, noi quando arrivavamo era un casino, dovevi sistemare il campo prima e dopo l’allenamento, era una gavetta bella. Lui metteva un po’ di agitazione, era un condottiero bello tosto, io ero molto giovane. Io ho avuto sempre un buonissimo rapporto, mi massacrava ma sapevo che era per darmi direzione e farmi crescere. Ho avuto un rapporto di amore-ansia, però gli devo tutto perché mi fece esordire molto giovane”.