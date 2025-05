15 Maggio 1988: Il Milan di Sacchi riconquista l’Italia, inizia l’era Berlusconi

Trentasette anni fa esatti, il 15 maggio 1988, il Milan scriveva una pagina indimenticabile della sua gloriosa storia, laureandosi campione d'Italia per l'undicesima volta. La squadra guidata dal visionario Arrigo Sacchi, in un'atmosfera vibrante allo stadio di Como per l'ultima giornata di campionato, ottenne il punto decisivo (1-1) che le permise di staccare in classifica il Napoli di Maradona e di cucirsi sul petto uno Scudetto che mancava da ben nove anni.