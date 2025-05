Coco sullo scambio con Seedorf: “All’Inter solo per lavoro, milanista per sempre”

L’ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera, tra cui gli anni trascorsi in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Coco: "Ancelotti mi voleva, ma non tornai al Milan. L'Inter fu una scelta professionale"

Sull’arrivo all’Inter in scambio con Seedorf: “A maggio Ancelotti voleva che tornassi, lo ringraziai ma ormai si erano rotte troppe cose. I 6 mesi precedenti Moratti mi chiamava spesso, sentivo la loro fiducia e volevo tornare a Milano, la Serie A era il campionato più importante. Ci fu l’occasione e tornai, non pensai ad altro, il lavoro è lavoro, la mia fede milanista rimane quella. Esperienza positiva? Tutto quello che ho fatto è positivo perché l’ho fatto per fare bene alla mia carriera”.