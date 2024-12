"Tanti auguri Ac Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria". Questo il messaggio di auguri di Paolo Maldini per il Milan, che ha pubblicato una foto con tutti i Maldini che sono passati e hanno giocato con il Diavolo. La leggenda rossonera non ha partecipato alla festa per i 125 anni del club. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>