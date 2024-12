Milan-Genoa, la festa per il 125° anniversario! | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, dove stasera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025. Una gara in cui il Milan celebra i 125 anni dalla sua fondazione. Restate con noi, dunque, con tutte le news in tempo reale sulla festa che si sarà tra pochi minuti, alle 19:45 per celebrare l'anniversario storico del club. In campo tante leggende rossonere (leggi qui).