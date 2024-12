Milan, protesta infinita: “Cardinale devi vendere!” | VIDEO

Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri fanno poco e nulla e pareggiano 0-0, con il quarto posto lontano ora 8 punti. Finisce tra i fischi copiosi di San Siro. Pessima prestazione per il Milan di Fonseca che perde altri punti. San Siro insorge: “Questa società non ci merita. Ve ne andate o no”. E poi il classico “Avete rotto il ca**o”, seguito da “Noi non siamo americani”. Serata di festa rovinata. E non solo. La contestazione del tifo organizzato è continuata anche fuori dallo stadio. La Curva Sud ha esposto uno striscione chiaro ed esemplificativo: "Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza". Ecco la foto dello striscione dal nostro inviato a San Siro Stefano Bressi.