"Siamo indietro in classifica avendo Pulisic e Reijnders a livelli altissimi, manca qualcosa in attacco". Così Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato dell'attacco rossonero consigliando due mosse per il futuro. L'analisi nel suo video su 'YouTube': "Finalmente trovando un grande attaccante ci potrebbe essere un salta in avanti nei gol. Con un bomber prolifico si porterebbero a casa punti in classifica e trovando spettacolarità. Io ho detto che Abraham potrebbe essere il giocatore da affiancare a Gimenez, ma serve un grande attaccante per un grande attacco".