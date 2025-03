"Vedrete che secondo me Conceicao metterà Loftus-Cheek al centro del campo". Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del Milan nel suo video su 'YouTube' parlando di un futuro più italiano. Ecco le sue parole: "Il prossimo anno sembra che si vada verso un Milan tutto italiano . La candidatura di Paratici è molto autorevole, con D'Amico outsider. Comincerà il casting di Furlani, sceglierà lui il direttore sportivo e penso che si vada verso o Paratici o Tare, a livello internazionale è praticamente italiano. Allenatore? Non vedo come si possa andare fuori da una scelta italiana. Il ds, insieme a Furlani, vorrà scegliere quale figura mettere. Che si continui con Conceicao... Magari qualcuno in società lo desidera, ma credo che con un nuovo DS si cerchi un nuovo allenatore e rifondare il Milan".

Milan, Pellegatti: "In due anni progetto sgretolato". Rivoluzione italiana?

Pellegatti continua e critica: "In due anni si è sgretolato il progetto e ora si riparte da capo. Sarà un ritorno agli italiani anche per quanto riguarda la rosa, anche se i giocatori di qualità ci sono, ma sono cari. C'è qualche italiano che può prendere il posto di Theo, di Walker, dei difensore centrali? Secondo me no. A centrocampo c'è Ricci, ma in Nazionale ci sono giocatori meno forti di quelli che ha il Milan in rosa. Dovrebbe essere un Milan che andrà a prendere qualche italiano, ma l'ossatura sarà sempre la stessa. E' una rivoluzione rispetto a quello che si è fatto prima. Come giudizio, possiamo dire che si siano persi due anni ed è tutto da rifare".