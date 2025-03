"Trapela dal Milan che il club non sceglierà il direttore sportivo per fine aprile, questa è la nuova deadline". Così Carlo Pellegatti ha parlato del nuovo direttore sportivo rossonero. Il tifoso del Milan parla anche dell'allenatore. Il suo parere su 'YouTube': "Cosa c'è dietro questa decisione? Io non lo so, ma posso immaginare: secondo me il Milan si comporterà come con Pioli la scorsa stagione".