Milan, Pellegatti sorprende sul futuro di Abraham: "È straordinario". E di Saelemaekers ...

Su Tammy Abraham: "Uno dei temi che solletica maggiormente la fantasia dei tifosi è quello che riguarda Saelemaekers e Abraham. Io ho un pensiero molto sereno. Abraham io lo terrei. Non è un giocatore che segna tanti gol, ma li ha fatti e sono stati importanti, dimostrando un certo fiuto del gol. Il Milan deve trovare un giocatore da affiancare a Gimenez. Abraham è la figura ideale per un Milan con due punte, perché mentre Gimenez va, lui è perfetto nell'appoggiare palloni verso attaccanti o giocatori che si inseriscono. È un giocatore dal piede eccellente, gioca sempre con entusiasmo, è straordinario come attaccamento alla maglia. Se Abraham vuole rimanere al Milan e il Milan ha intenzione di tenerlo, deve abbassarsi lo stipendio. Si può ragionare con la Roma per un altro giocatore che possa piacere, perché Saelemaekers è da considerarsi separato".