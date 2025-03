Ma quanto valgono i giocatori del Milan? Cala Theo, sale Reijnders. E Leao...

Mancano poco meno di tre mesi alla fine di questa stagione ma noi vogliamo approfittare della sosta per le nazionali per fare un bilancio del valore dei nostri rossoneri. Il Milan si prepara al rush finale che vede una difficile rincorsa alla prossima Champions League e una delicata semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. La squadra di Sergio Conceicao non può più sbagliare ma conta su un momento positivo dopo le due vittorie in rimonta contro Lecce e Como. Intanto, e come detto, è arrivato il momento di scoprire cosa è cambiato nella classifica dei giocatori con più valore nella rosa del Diavolo attraverso i dati di Transfermarkt.