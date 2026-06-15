Uno dei talenti più brillanti di questi Mondiali 2026 è il mediano classe 2007 Ayyoub Bouaddi. Con la maglia del Marocco ha incantato tutti con le sue giocate contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Il cartellino della stellina è in mano al Lille e il suo valore di mercato potrebbe solo crescere grazie alla Coppa del Mondo. Bouaddi è stato accostato anche a varie squadre italiane negli anni tra cui anche il Milan.

Il retroscena di Gianluca Di Marzio a "Caffè Di Marzio"

"Quando Massimiliano Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c'era il nome di Bouaddi. Con il suo staff di scouting aveva già inserito il centrocampista oggi stella del Mondiale in quello che sarebbe stato secondo lui il centrocampista del futuro. Bouaddi rappresentava una grande occasione in quel momento, il Milan però in quel reparto aveva già preso Ricci".

I numeri di Bouaddi al Lille e i costi fuori portata per la Serie A

Il giornalista Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" (podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com) ha parlato proprio dell'interesse dei rossoneri.La scorsa stagione il Milan ha valutato tanti talenti in giro per il mondo tra cui anche Bouaddi che sarebbe potuto essere un investimento in pieno stile RedBird: calciatore giovanissimo, di prospettiva, dotato di grande talento e comprabile per una cifra fattibile per le casse del Diavolo. Oggi, invece, il suo valore è già di(secondo il sito Transfermarkt) ed è destinato a crescere sempre di più. Di fatto oggi costa già troppo per il mercato italiano.

Al Lille ha chiuso con questi numeri:

30 partite giocate di cui 28 da titolare in campionato con 2338 minuti giocati.

di cui 28 da titolare in campionato con 2338 minuti giocati. 50.8 tocchi di media con 85% di passaggi accurati.

con 85% di passaggi accurati. 5.0 palloni recuperati di media e 9.5 possessi persi di media (dati dal sito Sofascore).

Il secondo rimpianto: il caso Nathaniel Brown dell'Eintracht

Altra situazione simile quella di: il terzino sinistro dell'Eintracht Francoforte era nella lista del Milan per il posto di Theo Hernandez la scorsa sessione estiva di calciomercato. Una stagione brillante in Germania con 4 gol, 4 assist e 29 partite da titolare in Bundesliga, ha acceso l'interesse del Bayern Monaco che ora lo tratta a cifre inarrivabili per il Milan (si parla di quasi 60 milioni di euro).

Anche Brown era un giovane (classe 2003) perfetto per la filosofia di RedBird. Il Milan, invece, non ha fiutato due possibili colpi importanti per il mercato spendendo tantissimi soldi su Ricci, Jashari ed Estupiñán che (ad oggi) non hanno ripagato le attese.