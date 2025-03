Milan, Liberali e lo strano paradosso: gestione da rivedere. Camarda ...

Uno dei 'casi' più interessanti di questa strana stagione del Milan è senza ombra di dubbio Mattia Liberali. Il classe 2007, infatti, in questa stagione ha trovato il suo esordio ufficiale in Prima Squadra, dopo quanto messo in mostra nel corso delle amichevoli estive. Paulo Fonseca lo aveva scelto per provare a proporre qualcosa di diverso in mezzo al campo in occasione della sfida contro il Genoa in Serie A del lontano 15 dicembre 2024. Da quel momento non ha più messo piede in campo sotto la guida tecnica di Sérgio Conceicao. Non solo, perché di fatto è sceso di due gradi. Ma procediamo con ordine.