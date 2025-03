Milan, Tomori non vede più il campo. In estate addio sempre più probabile

Nel frattempo, Conceição lo aveva restituito al ruolo di titolare, fino all'espulsione rimediata in Empoli-Milan. Scontato il turno di squalifica in Milan-Verona del 15 febbraio scorso, Fik Tomori non è stato più impiegato dall'allenatore portoghese. Nelle ultime cinque partite di Serie A, Tomori non ha mai visto il campo: zero minuti. Una situazione che, inevitabilmente, rimette così in discussione pure il futuro del centrale scuola Chelsea nelle fila del Diavolo.