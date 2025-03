Milan, che Liberali! Doppietta con l’Italia Under 19 nel pareggio con la Spagna

L’Italia Under 19 affronta la seconda fase delle qualificazioni. Contro la Spagna non si va oltre il pareggio. Liberali che doppietta

Dopo aver concluso a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 nella prima fase, l’Italia Under 19 affronta ora la seconda fase delle qualificazioni. Dopo il pareggio contro la Lettonia, gli azzurrini hanno sfidato la Spagna e martedì 25 chiuderanno contro la Francia nel corso della settimana. I giovani azzurri hanno pareggiato la gara di oggi contro la Lettonia per 1-1: primo gol dell'Italia con Ekhator poi il pareggio degli ospiti nel secondo tempo a pochi minuti dalla fine con Joksts. In campo per il Milan due giovani rossoneri: Magni e Liberali entrambi titolari. Italia Under 19 orfana di Camarda, assente per squalifica dopo il giallo rimediato contro la Lettonia.