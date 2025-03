Mercato Milan, la scelta su Camarda: gli agenti spingono per…

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere lontano dal Milan e il prossimo mercato sarà decisivo. Il ragazzo, giovane classe 2008, ha appena rinnovato il proprio contratto con i rossoneri, di cui è grande tifoso, ma il prossimo anno potrebbe lasciare Milano per giocare di più. Non è soddisfatto del minutaggio avuto in questa stagione, tra Milan Futuro e prima squadra. Anche i suoi agenti stanno spingendo per una nuova soluzione. Nel video sul nostro canale YouTube, a cui vi invitiamo a iscrivervi, analizziamo la situazione e sveliamo possibili destinazioni e richieste del ragazzo. Lo trovate qui sotto, ricordate anche di lasciare mi piace e commentare per dire la vostra!