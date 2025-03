Milan, Saelemaekers: perché si parla di cessione? Per Allegri è perfetto

Milan , Saelemaekers è diventato uno dei giocatori più importanti della Roma di Claudio Ranieri. Il belga, da quando è rientrato dall'infortunio, ha portato un equilibrio importante ai giallorossi ed è diventato inamovibile dalla Roma. 6 gol e 3 assist in 17 partite stagionali in Serie A, ovvero più di mezza partecipazione al gol a gara giocata. E i giallorossi volano in campionato e stanno rimontando dopo un inizio stagionale disastroso. Dati molto importanti per il belga, che resta comunque di proprietà del Milan. Rossoneri e giallorossi, infatti, avevano chiuso l'operazione di calciomercato sul gong del calciomercato estivo: Saelemaekers alla Roma e Abraham al Milan , ma in prestito secco, senza opzioni o diritti scritti. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe chiesto 20-25 milioni alla Roma per il belga senza trovare un accordo. La domanda sorge spontanea, perché non riportarlo a Milanello per tenerlo?

Milan, Saelemaekers: perché sbagliare di nuovo? Ideale per Allegri

Il Milan ha cercato per tutta la stagione un esterno offensivo che potesse garantire equilibrio e stabilità alla squadra. Saelemaekers ha ampiamente dimostrato di saperlo fare, non solo: se col Bologna di Thiago Motta era cresciuto, con Ranieri alla Roma ha dimostrato grandi doti anche a livello realizzativo e di inventiva per i compagni. Dalla prossima stagione il Milan potrebbe cambiare allenatore con voci sempre più insistente su Massimiliano Allegri. Se l'ex Juventus dovesse davvero ritornare in rossonero potrebbe chiedere di tenere il belga che sarebbe perfetto per il suo gioco più difensivo e quadrato. Per Max potrebbe essere l'esterno perfetto da mettere all'opposto di un giocatore molto offensivo come Leao. La dirigenza rossonera dovrà analizzare molto bene il dà farsi: con un nuovo ds e un nuovo allenatore potrebbe cambiare il destino di Saelemaekers e, magari, non commettere l'errore di cederlo di nuovo. LEGGI ANCHE: Clamoroso Milan: e se restasse Conceicao? Ecco come potrebbe fare>>>