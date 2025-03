Il Milan ha raggiunto la sosta con un rinnovato spirito di speranza nella corsa al quarto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League . L’obiettivo resta complicato, ma i rossoneri sono riusciti a ridurre il distacco dal Bologna , attualmente quarto, portandosi a sei punti. Tuttavia, la mancanza di continuità e la presenza di ben cinque squadre tra loro e i rossoblù rappresentano ostacoli significativi. Nel frattempo, il club sta già valutando le strategie per riorganizzare squadra e dirigenza in vista della prossima stagione, come discusso da Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport 24 .

"Se fai il 4-3-3, Pulisic, Gimenez e Leao è un bel tridente. La cosa che non ho capito del Milan e continuo a non capire è la cessione di uno come Saelemakers che è una fantastica alternativa ed è perfetto se tu devi avere una squadra meno sbilanciata: se sei in vantaggio e devi difendere, togli uno tra Leao e Pulisic, raddrizzi la squadra e la riequilibri".