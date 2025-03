Milan all’italiana: Allegri e Paratici pronti a lavorare di nuovo insieme

Milan, Allegri con Paratici per ripartire di slancio? — A Torino ha lavorato prima in sinergia con Giuseppe Marotta (i due erano già insieme alla Sampdoria), poi in autonomia. Nel periodo da responsabile dell'area sportiva della Juventus - ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale - Paratici ha preso decisioni forti (anche discutibili) su mercato e allenatore della 'Vecchia Signora'. Fu lui, nell'estate 2019, uno degli artefici del licenziamento di Allegri. Che non la prese benissimo.

I due, negli anni, sono tornati ad avere però un buon rapporto e, nelle scorse settimane, si sarebbero visti, a quanto pare, in un bar del centro di Torino. Non avrebbero ancora parlato di Milan. Anche perché, in casa rossonera, la nomina del nuovo DS non dovrebbe arrivare prima di metà-fine aprile. Paratici è tra i favoriti, ma non l'unico candidato. Nella testa, ad ogni modo, avrebbe già un piano per il futuro qualora diventasse dirigente del Milan.

Altri nomi 'da Milan', Sarri, Conte e De Zerbi. Poi c'è ... — Tra questi, la scelta del nuovo allenatore al posto di Sérgio Conceição. Allegri sarebbe una delle piste quasi 'naturali' per lui. Tra i tecnici italiani sul mercato, poi, il livornese è uno dei nomi più pesanti per esperienza e trofei conquistati. Il Diavolo, dopo le esperienze portoghesi in questa stagione, ripartirà da un tecnico nostrano. Oltre ad Allegri, tra quelli liberi c'è Maurizio Sarri, che Paratici portò in bianconero nel 2019 proprio dopo Max.

Altri nomi da Milan? Al momento tutti occupati. La suggestione Antonio Conte (altro allenatore a cui Paratici è molto legato) e Roberto De Zerbi su tutti. Insomma, Allegri sarebbe l'opzione più 'semplice' per il Milan. A meno che, alla fine, i rossoneri non puntino davvero su Cesc Fàbregas. Emergente e straniero, sì, ma che già conosce la Serie A e il nostro Paese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, che colpo a centrocampo! E il Napoli è beffato >>>