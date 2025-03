Direttore sportivo Milan, Furlani sempre più convinto: sarà Paratici

Milan, Paratici in pole position per il ruolo di DS — Una persona 'di campo', che abbia più esperienza al vertice di una squadra sportiva, una che conosca bene le complesse dinamiche del calcio italiano e della gestione di una squadra tra scrivania e spogliatoio. Furlani, che ha incontrato e continuerà ad incontrare diversi profili, sta facendo delle valutazioni che sembrano convergere sul nome di Fabio Paratici.

L'ex direttore sportivo della Juventus è fermo da marzo 2023, per via della squalifica ricevuta in seguito al caso plusvalenze. Trattandosi di uno stop a livello internazionale, Paratici non ha potuto proseguire il suo lavoro nel Tottenham, da cui ha dato le dimissioni. Dopo due anni, è pronto a rimettersi in pista con un progetto ambizioso. Come quello del Milan.

Fosse scelto lui, sarebbe ufficializzato a fine squalifica — Fino all'estate, ad ogni modo, Paratici non potrebbe entrare in contatto diretto con la squadra e sviluppare personalmente le trattative con calciatori e agenti, bensì lavorare soltanto come consulente esterno. Per il 'CorSport', le prossime due settimane serviranno per sistemare tutti i vari dettagli tra Furlani e Paratici.

Il 'cuore' della questione riguarderebbe alcune garanzie dal punto di vista tecnico: bisognerà capire e definire le sfere d'influenza, le responsabilità, le opportunità di intervento. Nel caso in cui il Milan alla fine scegliesse - come sembra - Paratici, per la sua ufficialità bisognerà attendere il termine della squalifica.