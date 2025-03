Calciomercato Milan, che colpo a centrocampo! E il Napoli è beffato

Manca ancora molto, praticamente due mesi o poco più, alla sessione estiva di calciomercato ma i tifosi del Milan, in un periodo di pausa del campionato per le Nazionali e in una stagione in cui i rossoneri non stanno andando per niente bene, sono già proiettati al futuro. Con la speranza che le cose, per la prima squadra di Milano, possano migliorare nel giro di breve tempo. Il club di Via Aldo Rossi sembra aver imbroccato la strada giusta. Sarà così? PROSSIMA SCHEDA