Un'altra giornata piena zeppa di aggiornamenti in Casa Milan. A ben 21 giorni dal licenziamento di Allegri, e tutta la dirigenza rossonera, il club sembra aver chiuso per Ruben Amorim e Markus Krösche. Nella giornata di oggi, però, sono arrivate anche delle novità direttamente dalla Germania. Spunta, poi, una novità sul possibile direttore sportivo rossonero, già presente a Milanello, ma non è tutto.. Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci: abbiamo selezionato i temi più caldi del giorno, offrendovi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Vediamo quali sono le Top News sul Milan della giornata di oggi, lunedì 15 giugno 2026.

Milan, si complica Krosche?

Il club rossonero, dopo aver chiuso l'arrivo diin panchina, è concentrato sul costruire quella che sarà poi la nuova dirigenza. Il principale candidato come appurato nelle scorse ore, sembrerebbe essere, attuale dirigente, che potrebbe approdare a Milano assieme a

Tuttavia, secondo il giornale tedesco Kicker, Krosche (che ha incontrato oggi al dirigenza) non avrebbe manifestato l'idea di lasciare il club tedesco.

Tutta strategia quella del tedesco? Ad oggi, infatti, non è chiaro se l'atteggiamento del tedesco sia legato ad una qualsiasi tipo di stratega per misurarsi nel panorama internazionale.

Il nuovo Direttore Sportivo

Come già detto nelle scorse, ore, il Milan starebbe puntando molto sulla coppiaper guidare il nuovo corso. Tuttavia, i due tedeschi non possiedono il titolo necessario per ricoprire la carica di dirigenti sportivi, che viene rilasciato dalla FIGC. Propio in quest'ottica entra in ballo la figura di: per lui si tratterebbe di una vera e propria promozione, in quantoè a capo dell'area scouting rossonera. Il dirigente, perciò, lavorerà a stretto contatto con la coppia tedesca, in caso di arrivo.

Questa soluzione consentirebbe al Milan di sfruttare il know-how dei tedeschi, senza scontrarsi con le regole italiane. Lomonte, infatti, sarebbe il riferimento istituzionale richiesto dalla FIGC, mentre gli altri due avrebbero un ruolo più decisivo su mercato, scouting e pianificazione, modello già visto in altre squadre europee.

Le parole del Presidente dell'Eintracht

"Nessuno del Milan ci ha contattato riguardo a Markus Krösche"

Il presidente dell'Eintracht Francoforte, Mathias Beck, ha dichiarato che il Milan non ha mai contattato ufficialmente il club per Markus Krosche e che il dirigente non avrebbe comunicato di voler lasciare il club tedesco. Secondo Gazzetta.It però, l'accordo tra il club rossonero e il dirigente sarebbe molto vicino.

L'arrivo di Krosche, però, sarebbe molto fondamentale per il Milan: in rossonero arriverebbe un dirigente ritenuto tra i più competenti d'Europa. Basta ripensare agli affari legati a Kolo Muani, Hugo Ekitikè e Marmoush. La vera sfida, però, sarà adattare questo metodo di lavoro nel Milan: non solo creare plusvalenze ma costruire una squadra competitiva.

Milan, il retroscena su Bouaddi

30 partite giocate

50.8 tocchi di media

5.0 palloni recuperati

Nelle ultime ore stano circolando molte notizie anche in ambito calciomercato. Il, infatti, tempo fa aveva seguito con molta attenzione il centrocampista marocchino, considerato da Allegri uno dei centrocampisti migliori in circolazione. Alla fine, però, il club rossonero scelse, lasciando a casa l'opzione: ora il gioiellino delè uno dei maggiori protagonisti al Mondiale, con la sua valutazione che è arrivata a toccare i 50 milioni di euro. Nell'ultima stagione in Francia, infatti, il giovane ha collezionato: