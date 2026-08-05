A pochi istanti dal triplice fischio di Milan-Inter 1-1, il tecnico rossonero Ruben Amorim si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport 24' per analizzare il pareggio nel derby di Perth. Ecco le sue dichiarazioni:

Milan-Inter, le parole di Amorim

L'impostazione dal basso e la tenuta fisica

Amorim sulla prestazione di Leao

Gli aspetti da migliorare

Amorim ricorda Franco Baresi

"Non aver perso è importante, ma conta di più crescere come squadra. Siamo partiti molto bene col pressing, poi l'Inter ha fatto valere la sua esperienza e ci ha messi in difficoltà a cavallo dei due tempi. Negli ultimi venti minuti siamo saliti di colpo. È stato un buon test, ma ci servono altre partite per valutare tutti i giocatori"."Stiamo provando a costruire dal basso con più frequenza. Rispetto alla partita contro il Glasgow, però, abbiamo rischiato molto meno. È stato un test positivo anche dal punto di vista atletico"."Confermo quello che ho detto in conferenza: chi gioca nel Milan è fortunato e deve divertirsi. Leao lo sta facendo, ma resta un elemento al servizio del gruppo. Oggi ha dato una grande mano alla squadra e questo è fondamentale. Per me vale quanto Nkunku o Camarda"."Dobbiamo crescere in tutto, soprattutto nella gestione della palla. Più teniamo il possesso, meno soffriamo gli avversari. Ci vorrà del tempo, ma la strada è questa"."Un'atmosfera da brividi, ma non mi aspettavo niente di diverso. Ieri ho visto tutte le sue immagini: Franco è stato un giocatore e un uomo speciale. Ci mancherà tantissimo. L'unico modo per rendergli omaggio è fare le cose per bene e riportare il Milan dove merita".