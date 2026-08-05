Alle ore 13:00 è andato in scena il derby amichevole tra Milan e Inter, match della tournée estiva giocato a Perth, Australia. Ecco il commento della gara
Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...
Nel pomeriggio, Milan e Inter si sono affrontati in un derby amichevole valido per la tournée estiva in Oceania (Qui le pagelle). La partita si è conclusa sul risultato di 1-1: alla rete di Federico Dimarco (53') risponde Cristopher Nkunku dal dischetto (83'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato all'Optus Stadium di Perth (Australia).
Milan-Inter, il primo tempoMeno pressing rispetto alla partita contro il Celtic, ma il Milan riesce comunque ad essere pericoloso in più occasioni nel corso del primo tempo. Il primo squillo dei rossoneri arriva all'8' minuto, quando Loftus-Cheek imbuca Cissé che, però, colpisce male col mancino da posizione leggermente defilata. Pochi minuti dopo, ecco la chance più nitida per passare in vantaggio: ancora protagonista Loftus, che prende il fondo e rientra con una finta: a rimorchio c'è Musah, servito dal compagno all'altezza del dischetto. Il centrocampista statunitense colpisce a botta sicura, ma la palla si stampa sul palo sinistro della porta difesa da Martinez. Al 36' ci prova anche Fofana, con un tiro dal limite dell'area che termina tra le braccia del portiere nerazzurro.
Pericoloso anche l'Inter nei minuti finali della prima frazione di gioco. Al 43' Pio Esposito colpisce di controbalzo dall'interno dell'area di rigore, ma la sua conclusione è centrale e Torriani riesce a bloccarla. Un minuto dopo, i nerazzurri ci riprovano con Zielinski, ma il portiere del Milan disinnesca il suo mancino di mezzo esterno al volo.
Il secondo tempoNel secondo tempo, la partita cambia: l'Inter torna in campo con un altro piglio e mette sotto pressione la retroguardia rossonera. Al 53' minuto, un errore di Estupinan in fase di impostazione permette ai nerazzurri di passare in vantaggio con Dimarco, servito al centro dal traversone basso di Barella. Amorim corre ai ripari e schiera l'artiglieria pesante: dentro Leao, Goncalo Ramos, Nkunku, Modric, Jashari e Saelemaekers. Le sostituzioni del tecnico portoghese alzano il tasso di pericolosità della squadra, che a dieci minuti dalla fine riesce a riagguantare la partita con Nkunku: il francese conquista e trasforma il calcio di rigore del definitivo 1-1. Da sottolineare anche la bella parata di Torriani, che nel finale disinnesca il potente destro di Calhanoglu dal limite dell'area.
I prossimi impegni del MilanLe altre due partite della spedizione in Australia del Milan saranno l'8 agosto (Chelsea) e il 15 agosto (Manchester United). Annullato, invece, il match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.
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