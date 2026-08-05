Nel pomeriggio, Milan e Inter si sono affrontati in un derby amichevole valido per la tournée estiva in Oceania (Qui le pagelle). La partita si è conclusa sul risultato di 1-1: alla rete di Federico Dimarco (53') risponde Cristopher Nkunku dal dischetto (83'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato all'Optus Stadium di Perth (Australia).

Milan-Inter, il primo tempo

Meno pressing rispetto alla partita contro il Celtic, ma ilriesce comunque ad essere pericoloso in più occasioni nel corso del primo tempo. Il primo squillo dei rossoneri arriva all'8' minuto, quando Loftus-Cheek imbucache, però, colpisce male col mancino da posizione leggermente defilata. Pochi minuti dopo, ecco la chance più nitida per passare in vantaggio: ancora protagonista Loftus, che prende il fondo e rientra con una finta: a rimorchio c'è, servito dal compagno all'altezza del dischetto. Il centrocampista statunitense colpisce a botta sicura, ma la palla si stampa sul palo sinistro della porta difesa da Martinez. Al 36' ci prova anche, con un tiro dal limite dell'area che termina tra le braccia del portiere nerazzurro.

Pericoloso anche l'Inter nei minuti finali della prima frazione di gioco. Al 43' Pio Esposito colpisce di controbalzo dall'interno dell'area di rigore, ma la sua conclusione è centrale e Torriani riesce a bloccarla. Un minuto dopo, i nerazzurri ci riprovano con Zielinski, ma il portiere del Milan disinnesca il suo mancino di mezzo esterno al volo.

Il secondo tempo

I prossimi impegni del Milan

Nel, la partita cambia:torna in campo con un altro piglio e mette sotto pressione la retroguardia rossonera. Al 53' minuto, unin fase di impostazione permette ai nerazzurri di passare in vantaggio con, servito al centro dal traversone basso di Barella. Amorim corre ai ripari e schiera l'artiglieria pesante: dentro. Le sostituzioni del tecnico portoghese alzano il tasso di pericolosità della squadra, che a dieci minuti dalla fine riesce a riagguantare la partita con: il francese conquista e trasforma ilDa sottolineare anche la bella parata di, che nel finale disinnesca il potente destro di Calhanoglu dal limite dell'area.Le altre due partite della spedizione in Australia delsarannoe ilAnnullato, invece, il match a porte chiuse contro ilIl campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta ildi Ignazio Abate.