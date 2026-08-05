Milan, Di Stefano: "Il mood di Leão a Perth è cambiato". Si lavora per una permanenza, a meno che ...

Le ultime novità sul futuro di Rafael Leão al Milan dall'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano: le cifre della cessione e i piani di Amorim
Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...
Leão continua a essere il calciatore più importante per il mercato del Milan: il portoghese sembrava a un passo dalla cessione, specialmente dopo che lo stesso esterno aveva manifestato più volte la voglia di cambiare campionato nella ricerca di nuovi stimoli. Senza la cessione dell'ex Lille, la campagna acquisti del Diavolo è bloccata.
L'annuncio di Peppe Di Stefano da Perth sul cambio di moodIl destino di Rafael Leão è tutto da scrivere: il giornalista Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Perth per Milan-Inter ha parlato così del suo futuro.
"Tutto lasciava pensare che sarebbe partito, ma il mood di Leao a Perth è cambiato: i sorrisi sono diventati risate, i primi scatti sono diventati ottimi allenamenti. Leão dice di divertirsi nel 3-4-2-1 molto offensivo di Ruben Amorim".
Questi primi giorni di raduno potrebbero cambiare sensibilmente il futuro del numero 10 rossonero. Ecco cosa ha rivelato il giornalista:
"La sensazione è che Rafael Leão possa restare al Milan, ma non è una certezza, è una ipotesi concreta su cui la società e il ragazzo stanno lavorando".
Il no alla Turchia e la tentazione Premier LeagueIn questo momento, però, sembra difficile che il portoghese possa accettare la corte della Turchia.
"Se arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro dalla Premier League, la dirigenza direbbe sì, ma siccome c'è solo la Turchia di mezzo lo scenario permanenza non è da escludere", conclude Di Stefano.
Se il portoghese dovesse restare al Diavolo sembra improbabile che il Milan possa investire una cifra importante per un trequartista di piede mancino. Un pezzo che manca ancora nel puzzle di Ruben Amorim: servirebbe quel calciatore bravo nel breve e forte nel dribbling nel suo 3-4-2-1, ma potrebbe essere complesso l'arrivo di un altro colpo in avanti senza un'uscita pesante come quella di Leão.
Le condizioni del Milan per la cessione di LeãoI paletti stabiliti dalla dirigenza rossonera per il futuro del numero 10:
- La richiesta economica: la valutazione di partenza del Milan è di 50-60 milioni di euro.
- Nessun compromesso: il club rossonero non è assolutamente disposto ad aprire a possibili prestiti.
- La permanenza coatta: il Diavolo vuole incassare e molto, altrimenti il portoghese può anche restare alla corte di Amorim.
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