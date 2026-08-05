Maldini: "Eravamo tutti lì per Baresi. Ho provato sensazioni forti. Abbiamo condiviso tante cose"

Franco Baresi era nato a Travagliato l'8 maggio 1960 vivendo una vita nel segno del Milan: nel settore giovanile rossonero dall'età di 12 anni, aveva esordito a soli 17 anni, ereditando la fascia a 22 anni, fino a ritirarsi nel 1997. Il 'colore' rossonero che si è trasformato in una seconda pelle: 17 trofei conquistati in 20 statisti. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con il Diavolo. Purtroppo Baresi ci ha lasciato all'età di 66 anni.

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Le parole di Paolo Maldini su La Repubblica

"Io ero lì per Franco, eravamo tutti lì per lui".

Paolo Maldini è stato intervistato daper parlare del funerale del suo ex compagno, a cui lui ha presenziato. Ecco le parole della leggenda rossonera sul coro 'C'è solo un capitano':

L'ex difensore del Diavolo ha parlato anche della commozione avuta per tutta la funzione:

"È vero, ma parliamo di Baresi eh. Pensavo a lui, abbiamo condiviso tante cose insieme. Partite, vittorie, momenti. Ho provato sensazioni forti".

Paolo Maldini ha parlato anche del rapporto avuto negli anni con Baresi:

"Gli ho voluto bene, a lui mi legano tanti bei ricordi. Ci conoscevamo da molti anni".

Il raduno dei vecchi amici alla Basilica di Sant'Ambrogio

Ai funerali svolti ieri presso laerano presenti tantissimi ex compagni di squadra di Maldini.

I punti salienti del toccante ritrovo dello spogliatoio rossonero:

Il legame indissolubile: la sensazione di aver ritrovato vecchi amici che non si sono mai persi davvero.

la sensazione di aver ritrovato vecchi amici che non si sono mai persi davvero. L'emozione collettiva: trovarsi di nuovo tutti insieme per un'occasione così dolorosa.

trovarsi di nuovo tutti insieme per un'occasione così dolorosa. L'ultimo omaggio al leader: sentirsi ancora una volta schierati sul campo per il proprio capitano.

"È stato come ritrovare vecchi amici. Non ci siamo mai persi, ma essere tutti insieme è sempre un’emozione particolare. In questa circostanza eravamo come schierati per il nostro capitano", queste le parole dell'ex difensore del Milan.

Il passaggio di consegna tra le due leggende del Milan

Da leggenda a leggenda:nelle sue stagioni con il Milan.

Stesso discorso per Paolo Maldini che prese la fascia da capitano del Diavolo portando avanti una tradizione difensiva tra le migliori al mondo. Sarà difficile rivedere dei campioni di questo genere sia al Milan sia nel campionato italiano.