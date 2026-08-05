Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Alle ore 13:00 italiane (19:00 locali), le porte dell'Optus Stadium di Perth si apriranno su Milan-Inter, derby amichevole nella suggestiva cornice australiana. In occasione della stracittadina, Il club rossonero ha in serbo un omaggio per Franco Baresi, leggenda del club tristemente scomparsa all’età di 66 anni. Vediamo, intanto, le formazioni ufficiali scelte da Ruben Amorim e Christian Chivu.

Milan-Inter: dove vederla in TV e streaming

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Il derbysarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 13:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia suche sui canali di, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, ancheseguirà la sfida con il consuetoTorriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Bartesaghi, Fofana, Cissé, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek; CamardaRuben Amorim.Terracciano, Pittarella, Bouyer, Estupinan, Ricci, De Winter, Goncalo Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Athekame, Odogu, Comotto, Jashari, Gila, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Guernier, Borsani, Kostic, Saelemaekers.

INTER (3-5-2): Martinez; Bastoni, Bisseck, Pavard; Diouf, Zielinski, Barella, Stankovic, Dimarco; Esposito Idrissou Allenatore: Christian Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Farronato, Topalovic, Maye, Marello, Lavelli, Mosconi, Bovio, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Bonny, Luis Henrique, Sucic.

Arbitro: Lachlan KeeversAssistenti: Beecham, SakalisQuarto Uomo: Skinner