Derby amichevole Milan-Inter, le scelte di Ruben Amorim e Christian Chivu: ecco le formazioni ufficiali del match
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Alle ore 13:00 italiane (19:00 locali), le porte dell'Optus Stadium di Perth si apriranno su Milan-Inter, derby amichevole nella suggestiva cornice australiana. In occasione della stracittadina, Il club rossonero ha in serbo un omaggio per Franco Baresi, leggenda del club tristemente scomparsa all’età di 66 anni. Vediamo, intanto, le formazioni ufficiali scelte da Ruben Amorim e Christian Chivu.
Milan-Inter: dove vederla in TV e streamingIl derby Milan-Inter sarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 13:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia su ‘DAZN’ che sui canali di ‘Sky Sport’, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, anche PianetaMilan seguirà la sfida con il consueto LIVE testuale dedicato.
Le formazioni ufficiali di Milan-InterMILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Bartesaghi, Fofana, Cissé, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek; Camarda Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Bouyer, Estupinan, Ricci, De Winter, Goncalo Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Athekame, Odogu, Comotto, Jashari, Gila, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Guernier, Borsani, Kostic, Saelemaekers.
INTER (3-5-2): Martinez; Bastoni, Bisseck, Pavard; Diouf, Zielinski, Barella, Stankovic, Dimarco; Esposito Idrissou Allenatore: Christian Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Farronato, Topalovic, Maye, Marello, Lavelli, Mosconi, Bovio, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Bonny, Luis Henrique, Sucic.
Arbitro: Lachlan KeeversAssistenti: Beecham, SakalisQuarto Uomo: Skinner
© RIPRODUZIONE RISERVATA