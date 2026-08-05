Milan e Porto si parlano per Santiago Giménez: ecco la possibile formula

Santiago Giménez verso l'addio al Milan: trattative avviate con il Porto e sondaggi della Lazio. Scopri la formula della cessione e i piani di Amorim
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Il Milan è alla ricerca di possibili soluzioni per alcuni calciatori che dovrebbero lasciare il club durante questa sessione di mercato. Tra i primi nomi in uscita resta Santiago Giménez: la prima punta messicana è arrivata dal Feyenoord nel gennaio 2025 per circa 30 milioni di euro, ma non ha mai soddisfatto le alte aspettative.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Specialmente la scorsa stagione con Massimiliano Allegri è stato del tutto deludente: partito tra i titolari, non ha trovato un singolo gol in campionato (l'ultima rete in Serie A datata maggio 2025 contro il Bologna). Poi il doppio infortunio alla caviglia (prima con il Milan poi con il Messico) ha complicato ancora di più un anno partito male dal punto di vista delle reti messe a segno.
Trattativa Porto-Milan e l'ombra della LazioCome scrive Tuttosport sembra muoversi qualcosa intorno al futuro di Santiago Giménez. Il Milan e il Porto, negli ultimi giorni, hanno iniziato a parlarsi per capire la fattibilità dell'operazione.
Le due piste sul tavolo per il messicano:
- Il Porto: il Diavolo sarebbe aperto a cedere il messicano in prestito, ma con obbligo di riscatto. Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio da 3 milioni di euro dell'ex Feyenoord. Una pista che potrebbe prendere piede nelle prossime ore.
- La Lazio: sullo sfondo c’è anche la società biancoceleste, che però non vuole andare oltre un prestito con diritto di riscatto: una formula che non piacerebbe al Milan.
Le gerarchie di Ruben Amorim: spazio a Ramos e CamardaUn futuro che sembra sempre più lontano dal Milan: difficile pensare che Santiago Giménez possa restare in rossonero come terza opzione dell'attacco di Amorim.
Ramos è il chiaro titolare del reparto, mentre Camarda dovrebbe restare e giocarsi il posto da vice proprio del portoghese. Il Diavolo punta a incassare dalla possibile cessione del messicano, che sta lavorando a Milanello per recuperare dal suo infortunio alla caviglia. Vedremo se giocherà ancora una partita con la maglia rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Maldini: "Eravamo tutti lì per Baresi. Ho provato sensazioni forti. Abbiamo condiviso tante cose"
Probabili formazioni
Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Gonçalo Ramos al 'debutto'. Torna anche Leão
Live
Mercato Milan LIVE | Mercato fermo: due piste per Santiago Giménez. Suggestione Pedro Neto
Interviste
Modrić: "Rinnovo? Non ho avuto dubbi. Baresi essenza del Milan. Ecco cosa deve fare Leão"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti