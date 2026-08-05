Milan e Porto si parlano per Santiago Giménez: ecco la possibile formula

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Il Milan è alla ricerca di possibili soluzioni per alcuni calciatori che dovrebbero lasciare il club durante questa sessione di mercato. Tra i primi nomi in uscita resta Santiago Giménez: la prima punta messicana è arrivata dal Feyenoord nel gennaio 2025 per circa 30 milioni di euro, ma non ha mai soddisfatto le alte aspettative.

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Specialmente la scorsa stagione con Massimiliano Allegri è stato del tutto deludente: partito tra i titolari, non ha trovato un singolo gol in campionato (l'ultima rete in Serie A datata maggio 2025 contro il Bologna). Poi il doppio infortunio alla caviglia (prima con il Milan poi con il Messico) ha complicato ancora di più un anno partito male dal punto di vista delle reti messe a segno.

Trattativa Porto-Milan e l'ombra della Lazio

Come scrive Tuttosport sembra muoversi qualcosa intorno al futuro di Santiago Giménez. Il Milan e il Porto, negli ultimi giorni, hanno iniziato a parlarsi per capire la fattibilità dell'operazione.

Le due piste sul tavolo per il messicano:

Il Porto: il Diavolo sarebbe aperto a cedere il messicano in prestito, ma con obbligo di riscatto. Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio da 3 milioni di euro dell'ex Feyenoord. Una pista che potrebbe prendere piede nelle prossime ore.

il Diavolo sarebbe aperto a cedere il messicano in prestito, ma con obbligo di riscatto. Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio da 3 milioni di euro dell'ex Feyenoord. Una pista che potrebbe prendere piede nelle prossime ore. La Lazio: sullo sfondo c’è anche la società biancoceleste, che però non vuole andare oltre un prestito con diritto di riscatto: una formula che non piacerebbe al Milan.

Le gerarchie di Ruben Amorim: spazio a Ramos e Camarda

Ramos è il chiaro titolare del reparto, mentre Camarda dovrebbe restare e giocarsi il posto da vice proprio del portoghese. Il Diavolo punta a incassare dalla possibile cessione del messicano, che sta lavorando a Milanello per recuperare dal suo infortunio alla caviglia. Vedremo se giocherà ancora una partita con la maglia rossonera.

Un futuro che sembra sempre più lontano dal Milan: difficile pensare che Santiago Giménez possa restare in rossonero come terza opzione dell'attacco di Amorim.